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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: ربما تشعر اليوم ببعض التقلبات التى تعوق أدائك للعمل، فحالتك المزاجية ليست جيدة كالمعتاد ولهذا حاول أن تتجاهلها حتى تتمكن من التركيز.

عاطفيًا: تعيش حالة من الرومانسية مع الشريك، فتوجد حالة من التناغم والألفة بينكما، فحاول الحفاظ عليها.
>صحيًا: تتمتع باللياقة البدنية الرائعة فى هذه الفترة، حاول أن تحافظ على النتيجة التى وصلت إليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الأمور العاطفية مع الشريك تسير فى الطريق الصحيح حاول أن تحافظ على ذلك فأنت بحاجة إلى الهدوء فى الحياة العاطفية حتى تتفرغ لباقى أعمالك، اليوم مناسب لقضاء سهرة سعيدة مع الحبيب أغتم الفرصة لذلك.

ستقودك الظروف أن تجد طريق النجاح اليوم، إذا تأتى لك الكثير من الأخبار السعيدة فمشروعك الذى حلمت بتنفيذه أصبح بالإمكان تحويله إلى حقيقة ملموسة، ولذلك استمر فى طريق المثابرة فالوصول للنجاح ليس الخطوة الأخيرة لكن الاستمرار هو الهدف الأهم.

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مصر 365

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