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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18/11/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيا: أنت على درجة من العصبية هذه الأيام، لذا فاحذر من التهور أثناء العمل حتى لا تتأثر علاقتك بالزملاء، ولا تقم باتخاذ قرارات وانت فى هذه الحالة.

عاطفيًا: سيقف معك الشريك هذه الأيام فى تخطى بعض الأزمات التى ستواجهها، فربما تعانى من بعض الظروف السيئة، ولكم وقوف الشريك بجانبك ودعمه لك يساعدك على تجاوزها.
>صحيًا: حافظ على نشاط
>ك وحيويتك وحاول أن تتخلص من الكسل التى يصيبك فى هذه الفترة حتى تتمكن من مواصلة العمل.
>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>إذا كنت تبحث عن تحسين قدرتك على العمل، حاول أن تتعاون مع زملائك، حتى تحقق نجاحًا أكبر فى حياتك المهنية، فلا تتردد فالجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا قم بتكوين علاقات اجتماعية جديدة لتوسيع دائرة معارفك.

 

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مصر 365

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