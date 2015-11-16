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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/11/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: سوف تقضى على ما حققته من إنجازات فى العمل نتيجة حدوث بعض العقبات التى تؤثر على أدائك للعمل بشكل سلبي، حاول الانتباه إلى ذلك الأمر.
>عاطفيًا: الحبيب يحتاج اليك هذه الأيام، لذا فحاول البقاء بجواره دائمًا، ومشاركته اهتماماته حتى يستطيع أن يتخطى بعض المشكلات.
>صحيًا: للقيام بالأعمال اليومية؛ واظب على تناول وجبة الإفطار فهى مهمة جدًا لمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة اللازمة، لذا حافظ على نظامك الغذائى، حتى تتجنب الأمراض فى المستقبل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>احذر من زملائك فى العمل، حتى لا تحرك غيرتهم من تقدمك وانجازك الكثير من الأمور، إذا تستطيع اليوم عمل تغيير كبير فى مجال عملك، فاحذر من من حولك.

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