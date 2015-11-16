حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مهنيًا: سوف تتقدم هذه الأيام فى مجال العمل، إذا تستخدم اليوم بعض الأساليب الجديدة فى مجال العمل.>عاطفيًا: سوف تجد بعض الحلول المناسبة لخلافاتك مع الشريك، ولذلك سوف تتحسن الأمور بشكل سريع.>صحيًا: ابتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين، وسوف يكون الأمر على ما يرام.>تستعيد علاقاتك الاجتماعية بأصدقائك القدامى من خلال محادثتهم هاتفيًا أو تحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تصل لهدفك وتحقق النجاح فى كل شىء.