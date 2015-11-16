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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/11/2015

لبرج العقرب:


>مهنيا: اطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا احتجت إليها، سوف تنتابك اليوم حالة من الطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز الكثير من المهام المطلوبة فى العمل.
>عاطفيًا: النقاش هو أفضل الطرق التى تؤدى إلى تحسين العلاقة بينك وبين الشريك، فهو الطريق الأمثل لحل المشكلات بينكما.
>صحيًا: حاول إيجاد الحلول العلاجية المناسبة لبعض مشكلاتك الصحية حتى لا تتدهور صحتك احذر من الاستهانة بها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>لا تبدأ فى مشروعات جديدة حتى تنتهى من عملك الحالى، فربما قد تواجهك عقبات جديدة فى عملك الحالى، كما قد يحدث نوع من سوء التفاهم مع شريك حياتك اليوم ويجب أن تتخطاه بالنقاش وتوضيح وجهات النظر.

 

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مصر 365

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