حظك اليوم برج القوس الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>مهنيًا: حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات التى تعترض طريق تقدمك نحو تحقيق الأهداف يتطلب أدائك المهنى إلى بعض الحكمة.>عاطفيًا: حتى تستقر الأمور ولا تصبح حياتك مع الشريك سيئة ربما عليك أن تقترب من الحبيب فى هذه الفترة.>صحيا: احرص على الحصول على الراحة، فربما تعانى من الآلام الحادة بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة القيام ببعض الأعمال الشاقة.>يجب أن تعلم أنك قد ارتكبت أخطاءً يجب عليك تصحيحها، حتى لا تتدهور الأمور بشكل أكبر، لذا احتفظ بهدوئك وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات.