أرملة سعيد طرابيك لـ"الإبراشى": بعد العملية بيومين كان "بيضحك ويهزر"

قالت الفنانة سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، إن زوجها كان بحاجة لتغيير 4 شرايين فى القلب، موضحة أن حالته تدهورت لأنه لم يجر أى فحوصات طبية طوال الفترة السابقة، خاصة فى الـ15 عاما الأخيرة، مؤكدة أن سبب الوفاة تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى توقف عضلة القلب، وتوقف قلبه لمدة 20 ثانية.

وأضافت أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، على فضائية دريم 2، أن الراحل تم نقله إلى أحد المستشفيات وتم تركيب دعامات له، مضيفة: "بعد العملية بيومين كان بيضحك ويهزر كعادته وقالى عايز أشرب "زبادى خلاط"، وكان بيتصل بى كل يوم والمرة اللى متصلش فيها، خوفت واتصلوا بى أنه دخل فى غيبوبة".

وأشارت، إلى أن عضلة قلب الفنان الراحل توقفت، وتشخيص الأطباء له أن شرايينه تعانى من مشكلة كبيرة بسبب إهماله وعدم متابعته الفترة السابقة مع الأطباء، مضيفة: "مكنش بيرد على حد.. الوحيدة اللى كان بيرد عليها أنا ولما كنت بكلمه كان بيهز رأسه ويضع يده على قلبة ويقولى أنت جوة قلبى، وامبارح قلبه توقف، وعرفت أنه خلاص، كان بيكلمنى وبنظرة عينيه، وكان بيكتب لى على ورق لأنه كان على أجهزة التنفس الصناعى".

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