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وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن فيديوهات للغارات المكثفة على داعش فى سوريا

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وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن فيديوهات للغارات المكثفة على داعش فى سوريا وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن فيديوهات للغارات المكثفة على داعش فى سوريا
كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، عن فيديوهات للمقاتلات الحربية، أثناء انطلاقها لقصف معاقل تنظيم داعش فى سوريا، مساء الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن 10 مقاتلات، قاذفات فرنسية، ألقت أمس الأحد، 20 قنبلة على الرقة فى شرق سوريا دمرت خلالها مركز قيادة ومعسكر تدريب فى هذه المدينة التى تعتبر معقل تنظيم داعش.

وقالت الوزارة فى بيان، إن الهدف الأول الذى تم تدميره كان يستخدمه داعش كموقع قيادة ومركز للتجنيد الجهادى وكمستودع اسلحة وذخائر.. وكان الهدف الثانى يضم معسكر تدريب إرهابيا.

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