سارة طارق لوائل الإبراشى:"قسمًا برب العزة سعيد طرابيك عمره ما خد منشطات"

أكدت سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، أن زوجها الراحل لم يتعاط المنشطات الجنسية، قائلة "قسمًا برب العزة سعيد عمره ما كان بياخد حاجة من اللى الناس بتقول عليها، وعمرى ما طلبت منه ياخد حاجة.. الناس بقت مريضة.. ذنبى إيه أن فى فئة من المجتمع معندهاش رحمة؟!".

وأوضحت أرملة سعيد طرابيك، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "دريم"، أنها تعرضت مع زوجها للعديد من الانتقادات من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، قائلة "سعيد خلاص مات ولسه كمية التعليقات السخيفة زى ما هى.. ده محدش فكر يعزينى أو يقول الله يرحمه".

وأضافت سارة طارق: "اتعملى 21 أكونت و12 صفحة على الفيس بوك مزورين.. واستغلوا اسمى رغم غلقى للفيس نهائياً وقاموا بكتابة "كنت بحبك يا سعيد"، فى نفس الوقت الذى كنت أدفن به زوجى وردود أفعال شديدة اللهجة وجهت لى".

موضوعات متعلقة:

>بعد رحيل الفنان سعيد طرابيك.. ننشر أشهر قصص الحب بين النجوم رغم فارق العمر الكبير.. عادل أدهم تزوج من لمياء السحراوى ابنة الـ 17 عاما ومات بين أحضانها.. وعبد الفتاح القصرى يفقد بصره بسبب زوجته الشابة