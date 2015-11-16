موجز المحافظات.. سجن سيدة أجهضت نفسها بعد الحمل سفاحاً من إمام مسجد

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأحد، أبرزها أن هيئة محكمه جنح أبو قرقاص بالمنيا قضت بالسجن 6 سنوات لربة منزل متهمة بقتل جنينها قبل ولادته مباشرة.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا يفيد بوصول ربة منزل تدعى "ع.ا" 26 سنة مطلقة بإجهاض نفسها عمدا قبل ساعات من وضعها المولود، ما تسبب لها فى حالة إعياء شديد ونقلها إلى المستشفى.

وأمر أحمد سعيد البلتاجى، رئيس نيابة جنوب بنها الكلية، بإخلاء سبيل المجندين الخمسة المعتدين على 4 محامين بمحكمة شبرا الخيمة بضمان وظفيتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ووجه للمجندين تهمة استعمال القسوة مع المحامين المجنى عليهم.

وقال عمرو مصطفى المحامى المعتدى عليه من قبل ضابط و5 مجندين بحرس محكمة شبرا الخيمة، إن اعتذار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية له وزملائه من المحامين فى واقعة الاعتداء أعاد له كرامته، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن القضية المرفوعة ضد الضابط والمجندين وأنه سيترك الأمر للقضاء.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات سيارتين ملاكى بأخرى ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مارى جرجس، الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

كما قررت النيابة العامة بإدكو فى محافظة البحيرة، حبس 2 من سائقى مركب الهجرة غير الشرعية، والذى تعرض للغرق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهما على سعيد على محمد ومحمد محمود حسن السيد.

كما بدأت النيابة فى التحقيق مع أحد المضبوطين من أعضاء التشكيل العصابى المتورط فى غرق مركب هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، بعد غرق المركب وعلى متنه 13 شخصًا غرق من بينهم 6 أشخاص وتم إنقاذ 7 آخرين.

و إلى أهم الأخبار:

السجن 6 سنوات لربة منزل أجهضت نفسها بعد الحمل سفاحا من إمام مسجد بالمنيا

إخلاء سبيل المجندين المتهمين بالاعتداء على 4 محامين بمحكمة شبرا الخيمة

المحامى المعتدى عليه بمحكمة شبرا: اعتذار مدير الأمن أعاد حقنا الأدبى

ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث الطريق الصحراوى الغربى بقنا

حبس 2 من سائقى مركب الهجرة غير الشرعية الغارق فى البحيرة 4 أيام

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