وزير الصناعة:المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه..وهذا معدل "سيئ جدا"

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن تعدد جهات تخصيص الأراضى الصناعية أكبر العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن البنك الدولى أكد فى آخر تقاريره، أن المستثمر فى مصر يستغرق 634 يوما لاستخراج جميع التصاريح، بما فيها تجهيز المصنع، وهذا معدل "سيئ جداً".

وأوضح الوزير فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، أن وزارة الصناعة لا تمتلك مصانع، ومهمتها وواجبها الأساسى تنظيم عملية الصناعة وتوفير الأراضى وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال فريق عمل يراجع جميع طرق إصدار التصاريح بحيث يتم اختصارها للنصف.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول مع وزارة الاتصالات لوضع البنية الأساسية للميكنة فى الصناعة، بهدف مساعدة المستثمرين، فى طرح الأراضى، وطرق الدفع، وربط المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية وكافة المراكز، مشدداً على أهمية تعديل التشريعات الاقتصادية لفض التشابك بين الوزارات فيما يخص تأسيس المصانع.

وتابع: "لو بنتقدم بنسبة، لكن غيرنا بيتقدم بنسبة أعلى، ما يزيد الفجوة ولذا لابد من (نطة) كبيرة بأفكار غير تقليدية"، مؤكداً أنه لا يوجد مكان للوساطة فى تخصيص الأراضى لنشاط الاستثمار الصناعى.

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