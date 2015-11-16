أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الصناعة:المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه..وهذا معدل "سيئ جدا"

Google+ Print
وزير الصناعة:المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه..وهذا معدل "سيئ جدا" وزير الصناعة:المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه..وهذا معدل "سيئ جدا"
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن تعدد جهات تخصيص الأراضى الصناعية أكبر العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن البنك الدولى أكد فى آخر تقاريره، أن المستثمر فى يستغرق 634 يوما لاستخراج جميع التصاريح، بما فيها تجهيز المصنع، وهذا معدل "سيئ جداً".

وأوضح الوزير فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، أن وزارة الصناعة لا تمتلك مصانع، ومهمتها وواجبها الأساسى تنظيم عملية الصناعة وتوفير الأراضى وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال فريق عمل يراجع جميع طرق إصدار التصاريح بحيث يتم اختصارها للنصف.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول مع وزارة الاتصالات لوضع البنية الأساسية للميكنة فى الصناعة، بهدف مساعدة المستثمرين، فى طرح الأراضى، وطرق الدفع، وربط المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية وكافة المراكز، مشدداً على أهمية تعديل التشريعات الاقتصادية لفض التشابك بين الوزارات فيما يخص تأسيس المصانع.

وتابع: "لو بنتقدم بنسبة، لكن غيرنا بيتقدم بنسبة أعلى، ما يزيد الفجوة ولذا لابد من (نطة) كبيرة بأفكار غير تقليدية"، مؤكداً أنه لا يوجد مكان للوساطة فى تخصيص الأراضى لنشاط الاستثمار الصناعى.

وزير الصناعة لـ"الجلاد": الأراضى روح الصناعة ويجب تخصيصها مجانا للمستثمر

وزير الصناعة: انتهاء مشكلة الطاقة.. وكافة المصانع تعمل بكل قوتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي