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سفيرنا بباريس: تأشيرات المصريين لفرنسا قائمة ومن يحملها يستطيع السفر فورا

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سفيرنا بباريس: تأشيرات المصريين لفرنسا قائمة ومن يحملها يستطيع السفر فورا سفيرنا بباريس: تأشيرات المصريين لفرنسا قائمة ومن يحملها يستطيع السفر فورا
أكد السفير إيهاب بدوى، سفير فى فرنسا، أنه تواصل مع سفير فرنسا فى القاهرة وأكد له أن التأشيرات الخاصة بالمصريين المسافرين إلى باريس قائمة ويستطيع من يحمل "فيزا" لفرنسا أن يستخدمها ويسافر فورا إلى الأراضى الفرنسية.

وأضاف "بدوى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن المواطن المصرى صالح عماد الجبالى توفى فى أحداث باريس الإرهابية التى وقعت الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن هناك 26 شخصا لم يتم التعرف عليهم حتى الآن بمعرفة السلطات الفرنسية وليس هناك هويات لهم أيضا.

وأوضح السفير المصرى فى فرنسا، أن فرنسا شعرت بتضامن مصر معها لأن رئاسة الجمهورية كانت من أوائل الدول التى أدانت هذه الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى تكليفه شخصيا لنقل تعازى الرئيس السيسى والشعب المصرى إلى الجهات الفرنسية فى الليلة التى وقعت فيها التفجيرات الإرهابية.

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