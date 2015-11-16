وزير الصناعة: الميزان التجارى يعانى فجوة..وهدفنا خفض الاستيراد للنصف

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن هناك فجوة فى الميزان التجارى، حيث بلغت الصادرات 20 مليار دولار، بينما قفزت الواردات لـ67 مليار دولار، موضحا أن الوزارة تسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50% العامين المقبلين، لوقف هذا النزيف، وإصلاح الميزان التجارى.

وكشف الوزير فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، أنه عقد لقاء عاجلا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لتدبير الدولار للمنتجين، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى ارتفع بالمقارنة مع اليورو ولكن العملة المصرية مرتبطة بالدولار.

وأكد "قابيل" أن مصر لا يمكنها منع الاستيراد الكامل من الخارج، فى ظل اتفاقيات التجارة الدولية الحرة، التى تحكم العالم، قائلا: "لا يمكننا وقف استيراد سلع استفزازية ونحن نطالب بقروض فى نفس الوقت، فهذا يضعنا فى موقف غير جيد".

وعن خطط إصلاح الميزان التجارى، قال الوزير، إنه تم استثناء 6 دول "السودان وليبيا والعراق وفلسطين واليمن وسوريا" من إجراءات تحويل الكاش من العملة الصعبة تيسيرا على المصدرين، كما تم منح المصدرين مليار دولار الشهر الماضى من إجمالى دعم الصادرات الخاصة بـ2014، موضحا أن الاتحاد الأوروبى أكبر سوق يستورد المنتجات المصرية، ولابد من دعم المصدرين له.

وأشار إلى إن صادرات مصر تنقسم إلى 28% مواد بسيطة، و44% من بسيطة إلى متوسطة، و25% من متوسطة إلى عالية، و2.2% منتجات عالية التقنية، بما يساهم فى زيادة العمالة، ورفع قيمة المنتج المصدر خارجيا، مشدداً على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تصدير المنتج التام لتعظيم الاستفادة من الصادرات.

وقال الوزير إن الهدف من مشروع الروبيكى تطوير صناعة الجلود للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة، كاشفا أن هناك مفاوضات مع 3 جهات فى أمريكا اللاتينية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة.

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