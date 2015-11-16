سارة طارق لـ"العاشرة مساءً": "سعيد كان شمعة حياتى وكنت بخاف عليه من خيالى"

قالت سارة طارق، أرملة الفنان سعيد طرابيك، إنها كانت تبادل زوجها الراحل نفس الشعور بالحب، معبرة عن حزنها من الهجوم الذى تعرضت له، مضيفة:"ربنا عالم بيا أنا بموت، سعيد بالنسبة لى كان شمعة حياتى، ودنيتى كان منورها كلها قسما بالله أنا جوزى ما كان بياخد أى منشطات لأنى كنت بخاف عليه من خيالى".إعلان - Ads إعلان - Ads
ووجهت أرملة طرابيك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "دريم"، رسالة لمهاجميها مفادها: «حسبى الله ونعم الوكيل فيهم كل واحد ليه يوم وكل واحد ليه ساعة.. كل واحد أتكلم فى حقى وحق جوزى بكلمة مش كويسة وجرحته ربنا هينتقم منه".