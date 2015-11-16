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ابن عم ضحية تفجيرات فرنسا: إرهابيون قتلوه أثناء تناوله الطعام بأحد المطاعم

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ابن عم ضحية تفجيرات فرنسا: إرهابيون قتلوه أثناء تناوله الطعام بأحد المطاعم ابن عم ضحية تفجيرات فرنسا: إرهابيون قتلوه أثناء تناوله الطعام بأحد المطاعم
قال محمد الجبالى، ابن عم صالح الجبالى ضحية أحداث تفجيرات باريس، إنه أثناء تناوله الطعام فى مطعم بباريس ترجل عدد من الإرهابيين يحملون الأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين بالمطعم، مؤكدا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وأضاف ابن عم الضحية، الذى أجهش "محمد" بالبكاء على الهواء، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى نصر القفاص عبر برنامجه "البرلمان" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن الجماعات الإرهابية ليس لهم دينا وأطلقوا النار على المسلمين والمسيحيين ولا يعرفون أى ديانة حيث يقتلون المواطنين فى أى مكان.

وناشد السلطات المصرية بإنهاء جميع الإجراءات لوصول جثته لدفنه، مؤكدا أنه يعمل منذ 8 سنوات فى باريس وتزوج منذ 3 أشهر ماضية وسافربعد ذالك للعمل بباريس.

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مصر 365