بالفيديو.. ماجد المصرى لـ"الحياة": ميريام فارس تعشق "دقنى" وطلبتها للزواج

أكد الفنان ماجد المصرى، أنه طلب الزواج من المطربة اللبنانية ميريام فارس، أثناء تواجدهم بإحدى الحفلات، موضحا أنه كان يمزح معها، نظرا لأنه من الصعب أن يطلب هذا الطلب أمام الجميع.إعلان - Ads إعلان - Ads
أوضح ماجد المصرى خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب فى برنامجها "100 سؤال" عبر شاشة "الحياة" أن ميريام فارس تعشق "الجزء الأبيض من ذقنه" ، وأنها أنثى تنال إعجاب جميع الرجال.
أضاف الفنان ماجد المصرى، أنه تعرض للعديد من حالات "المعاكسة" فى بيروت، مؤكدا أنها كادت أن تصل إلى حد الاختطاف.
وعلق ماجد على ارتداء الممثلات الحجاب، قائلاً: "الفنانة اللى بتتحجب بتضعف نفسها، لأن الحجاب بيكون من غير اقتناع، ولابد أن تبتعد عن التمثيل حينها، إلا إذا عملت بالأدوار الدينية التى تتماشى مع الحجاب".