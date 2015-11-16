ننشر أول صور لحادث الطريق الصحراوى الغربى بقنا

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الصور الأولى لحادث الطريق الصحراوى الغربى الذى وقع منذ ساعات قليلة بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مارى جرجس، وأسفر عن مصرع وإصابة 21 شخصا.

وكان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد دكتور محسن كمال مأمور مركز قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين.

وأفاد مصدر أمنى بأن معظم الضحايا والمصابين كانوا فى طريقهم لحضور الاحتفالات المقامة بدير مارى جرجس.

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