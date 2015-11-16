لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تستعرض الجدول الزمني وآليات المشاركة

تعقد اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بمقر المجلس الاستشاري، وذلك لاستعراض الجدول الزمني للانتخابات وآليات المشاركة بجانب بيان لكافة تفاصيل العملية الانتخابية من تسجيل المواطنين في الهيئات الانتخابية وشروط الترشح.

ويتحدث فيه المستشار منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة العليا بشأن كافة جوانب سير العملية الانتخابية.

وخلال مدة المجلس وهي 16 عاماً أصدر أعضاء وعضوات المجلس 1430 توصية، وذلك بعد مناقشته العديد من الموضوعات العامة والتي وصلت إلى 139 موضوعاً، من خلال استضافة رؤساء ومديري الدوائر المحلية بإمارة الشارقة، حيث وصل عدد الجهات التي تمت مناقشتها حوالي 46 دائرة ومؤسسة حكومية.

وخلال 16 عاماً تضمن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ثمانية فصول تشريعية والتي بدأت منذ العام 1999، حيث تم تعيين 35 عضواً في الفصل التشريعي الأول .

الفصل الثالث

وفي الفصل التشريعي الثالث الذي عقد في يناير 2004 تم انتخاب أحمد بن خلفان السويدي رئيساً للمجلس الاستشاري في الفصل التشريعي الثالث كما ارتفعت أعداد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي من خمسة إلى سبعة، وفي الفصل التشريعي الرابع تم إعادة انتخاب رئيس المجلس وفق قانون إنشائه ويتم اختيار علي بن محمد المحمود رئيساً ليكون ثالث رئيس منتخب للمجلس الاستشاري.

وفي المبنى الجديد الذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة في نوفمبر 2007، عقد الفصل التشريعي الخامس بعدما تم تعيين 42 عضواً وعضوة جدداً في المجلس، وانتخبوا بالاقتراع السري سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيساً رابعاً للمجلس، ليتم بعدها انتخاب الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيساً للمجلس في الفصل التشريعي السادس.

وفي الثاني عشر من ديسمبر لعام 2012 انعقدت الجلسة الافتتاحية للمجلس الاستشاري في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع بتشكيلته الجديدة ليتم اختيار محمد جمعة بن هندي رئيساً للمجلس.ومع بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن وفي الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2013م انعقدت الجلسة الافتتاحية ويتم انتخاب عبدالرحمن سالم الهاجري رئيساً للمجلس.