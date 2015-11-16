«مرور أبوظبي» تبدأ في ضبط مخالفي طريق أبوظبي- الغويفات

بدأت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي اعتباراً من أمس تفعيل السرعات الجديدة على طريق أبوظبي – الغويفات، بعد أن تم تعديل سرعة ضبط الرادار بحسب السرعات المحددة على مراحل الطريق الثلاث.

ودعا العقيد جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في تصريح لـ «البيان»، السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، للحفاظ على حياتهم بما يسهم في رفع معدلات السلامة المرورية التي من شأنها حماية جميع مستخدمي الطرق على مستوى إمارة أبوظبي.

وحدَّدت المديرية السرعة الجديدة على امتداد الطريق من أبوظبي إلى الغويفات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من تحويلة جسر الظفرة إلى غابات بينونة (مسافتها 176/كلم ذهاباً وإياباً) وحدود السرعة المسموح بها 100 كلم/ ساعة وسرعة ضبط الرادار على امتداد الطريق في المرحلة الأولى؛ بإضافة هامش السرعة 121.

وتكون حدود السرعة على امتداد الطريق من غابات بينونة إلى منطقة براكة في حدود 120 كلم / ساعة وسرعة ضبط الرادار 141.

بإضافة هامش السرعة، وتكون المرحلة الثالثة على امتداد الطريق من براكة إلى الغويفات (مسافتها 64/ كلم ذهاباً وإياباً)، والسرعة المسموح بها 100كلم/ ساعة وسرعة ضبط الرادار 121، بإضافة هامش السرعة.

أما سرعة الشاحنات القصوى فهي 80 كلم/ ساعة، و100 كلم/ ساعة بالنسبة إلى حافلات نقل الركاب على مراحل الطريق كافة.

وقال العامري إنه بالإضافة إلى تعديل سرعة ضبط الرادارات على الطريق البري، فقد تم تكثيف توزيع الدوريات التي تحمل رادارات متحركة لضبط متجاوزي السرعة، محذراً السائقين المتهورين من أنه سيتم ضبطهم ومخالفتهم، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة المقررة.

وأكد أن خفض السرعة هدفه الأساسي الحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية تعمل ليل نهار لخدمة الجمهور، من خلال وضع بنية تحتية للطرق وفقاً لأعلى معايير الجودة الهندسية.