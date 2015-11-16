طحنون بن محمد يفتتح مستشفى الواحة في العين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس، مستشفى الواحة الجديد في مدينة العين، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضر الافتتاح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسؤولين.

وقام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور بجولة في أقسام المبنى الجديد للمستشفى والأجنحة والعنابر وتعرفوا من القائمين على المستشفى على إمكانياته العلاجية وخدماته الصحية التي يقدمها للمراجعين والمرضى.

وقد شملت الجولة وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة طوارئ الأطفال ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة المزودة بأحدث التقنيات الحديثة والتي لديها القدرة على رعاية الأطفال الصغار المولودين بوزن 500 غرام.

رعاية

ويعد مستشفى "الواحة" هو المستشفى الأول من نوعه في إمارة ابوظبي وقد أنشئ في مطلع الستينات من القرن الماضي في مدينة العين لتوفير الرعاية الصحية للأهالي وحظي بجل رعاية واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد تم تأسيس مستشفى الواحة القديم عام 1960 ميلادي بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لخدمة سكان مدينة العين وتقديم العلاج لهم في ذلك الوقت حيث قام الطبيبان الأميركيان بات كيندي وزوجته مارلين كيندي بدعوة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتأسيسه بهدف المساعدة في الاستجابة لارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال في مدينة العين في ذلك الوقت وفي غضون شهرين من افتتاح المستشفى كان المستشفى يجري فحص وعلاج 200 مريض يومياً ونجح في إنقاذ العديد من أرواح الناس.

ومبنى المستشفى الجديد في مدينة العين بعيد عن مبنى المستشفى الأصلي الطيني الصغير المبني في عام 1960.

أمان تام

وقال اليكس جانكولسكي المدير التنفيذي لمستشفى الواحة ان المستشفى يضم الآن عيادة نساء كبيرة جدا مشيرا إلى "أنه في غضون الـ 12 شهراً المقبلة سنكون قادرين على الحفاظ على النساء الحوامل ومواليدهن معنا حيث انضم إلى فريق اطبائنا استشاريون في تخصص الأطفال حديثي الولادة واستشاريون في مجال طب الأجنة وأطباء في جراحات الأطفال" موضحا أن المستشفى سيكون قادراً تماماً على رعاية حالات النساء الحوامل الأكثر تعقيداً والولادات بأمان تام في المستشفى.

وأشار إلى أن هذا المستشفى كان دائماً مخصصا للنساء والأطفال "وهم هؤلاء المرضى الذين يثقون بنا والذين يأتون إلينا منذ عقود من الزمن لذلك نرغب أن نفعل الأفضل بالنسبة لهم أولاً" موضحا أن مستشفى الواحة يقدم في الوقت الحاضر الوسائل المتطورة للرعاية الصحية مع الحفاظ على القيم المجتمعية الأساسية.

الحفاظ على الجذور

وقال تري هلسي رئيس مستشفى الواحة "إن ما نراه اليوم من استحواذ مستشفى الواحة على حب مجتمع مدينة العين لا يعني التواجد فقط ولكن يجب ان يكون الأفضل، فالخدمات المتخصصة التي نضيفها الآن تدعونا إلى توفير الرعاية الصحية الممتازة لجميع افراد المجتمع الذين بحاجة إليها بالإضافة إلى ذلك ان المبنى الجديد يسمح لنا ان نكون أكثر كفاءة".

وأوضحت الدكتورة كريستل برابون رئيسة عيادة النساء في مستشفى الواحة الجديد في مدينة العين "نحن دائماً نريد الحفاظ على جذورنا وهذا شعور مجتمعنا.. نحن نقول لمن يريد أن يأتي إلينا.. نريد منك أن تعرف بأننا نهتم بكم وكذلك نهتم بأسركم وفي نفس الوقت نسعى لتوفير الرعاية الطبية الممتازة التي توازي او تفوق المعايير الدولية".

علاج مجاني

وتأسس مستشفى الواحة قبل اكتشاف الثروة النفطية في دولة الإمارات حيث قدم مستشفى الواحة الرعاية للناس مجاناً ولا تزال هذه القيمة على رأس المبادئ الإنسانية التي يتبناها المستشفى لخدمة المجتمع حيث إنه يقوم بتقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية دون مقابل لكثير من الناس الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية.

حضر افتتاح مستشفى "الواحة" الجديد في مدينة العين كل من نانسي وكاثلين كنيدي ابنتي بات كيندي ومارلين كيندي مؤسسي مستشفى الواحة القديم وممثلين من المكتب الرئيسي لمنظمة "كيور" الدولية.

وتعد الدكتورة مارلين كيندي التي أسست مستشفى الواحة من الأوائل الذين حصلوا على جائزة أبوظبي المرموقة في حين منحت القابلة الكندية جيرترود دايك بعد وفاتها وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة.