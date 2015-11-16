منصور بن زايد يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه في قصر الرئاسة أمس رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون الأخوي بين الإمارات والجزائر والسبل الكفيلة بتعزيزها ودعمها في جميع المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتم استعراض وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وصالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.