حمدان بن محمد ضمن مجموعة من الشخصيات العالمية المؤثرة

تم اختيار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي من قبل «سناب شات» برنامج التواصل العالمي الشهير ضمن مجموعة محدودة من الشخصيات العالمية المؤثرة للمشاركة في خاصية «القصص الرسمية» التي أطلقها البرنامج مؤخرا وتمكن مستخدموه حول العالم من متابعة القصص الرسمية لتلك الشخصيات المؤثرة ومتابعتها.

ويبرز اختيار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ليكون ضمن هذه القائمة المحدودة المكانة المتميزة التي يحظى بها سموه كأحد أكثر القادة الشباب حضورا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أسوة بوالده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يعد من أبرز قادة العالم الحريصين على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في إقامة جسور تواصل فعالة مع الناس سواء في الداخل او الخارج.

نهج فعال

ويتبنى سمو ولي عهد دبي نهجا فعالا في التواصل مع الشباب وغيرهم من مستخدمي هذه المواقع ومشاركتهم العديد من التفاصيل التي يعكس من خلالها سموه الكثير من سماته الشخصية وهوايته إلى جانب مشاركة متابعيه بمختلف الأنشطة التي يقوم بها على المستويين الشخصي والرسمي.

ويبلغ عدد متابعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حاليا على موقع على «تويتر» نحو 1.37 مليون متابع فيما يصل عددهم على «إنستغرام» نحو 2.8 مليون متابع.. ويبلغ عدد المعجبين بصفحته على «فيسبوك» نحو مليون و400 ألف شخص.

ويقوم سموه بشكل يومي بنشر وإضافة العديد من الصور والتعليقات على مختلف برامج التواصل الاجتماعي بشكل يكشف عن عنايته بكافة التفاصيل حيث تظهر الصور التي يستخدمها غنية بالأفكار الفنية والإبداعية وتتميز بجودتها العالية وهو ما ينطبق على مقاطع الفيديو التي تستخدم فيها أحدث التقنيات حتى يراها المتابعون في أفضل صورة.

اقتراب من الشعب

ويعبر سمو ولي عهد دبي من خلال الكتابات والصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن آرائه في العديد من الأمور والموضوعات التي تهم المستخدمين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم حيث يقترب منهم من خلال هذه المنصات الحيوية التي يعتبرها جسورا جديدة للتواصل تقرب المسافات بين القادة والشعوب.

وخلال المرحلة الأولى سيتم تطبيق خاصية «القصص الرسمية» الجديدة في برنامج «سناب شات» على عدد محدود من الشخصيات العامة والمشاهير حول العالم حيث سيظهر اسم المستخدم في البرنامج تحت عنوان «القصص الرسمية»، إضافة إلى رمز تعبيري في الجهة اليمنى للتأكيد على ذلك.

فزاع

يذكر أن اسم (Faz3) هو الاسم المميز لحساب سمو ولي عهد دبي على برنامج «سناب شات» الذي يعد من منصات التواصل الاجتماعي المهمة التي يزداد عدد مستخدميها حول العالم بنمط متسارع يوميا حيث يبلغ عدد مستخدمي البرنامج حاليا نحو 100 مليون مستخدم فيما يصل عدد مشاهداته يوميا نحو خمسة مليارات مشاهدة.