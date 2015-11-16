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حاكم رأس الخيمة يرحب بشراكة «منازل» مع أكور للفنادق

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حاكم رأس الخيمة يرحب بشراكة «منازل» مع أكور للفنادق حاكم رأس الخيمة يرحب بشراكة «منازل» مع أكور للفنادق

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، وفداً من مجموعة منازل ومن «أكور للفنادق» بمناسبة الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخراً.

وتقوم بموجبها المجموعة الفرنسية «أكور» بإدارة أربع منشآت فندقية تابعة لـمجموعة «منازل» في دولة الإمارات. ورحب سموه بالوفد، متمنياً للمجموعتين شراكة مكللة بالنجاح، مؤكداً سموه الدور الذي تلعبه هذه الاتفاقيات في دعم وتعزيز مسيرة قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة.

ترأس الوفد حسن الحمادي رئيس مجلس الإدارة، وضم المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة «منازل»، وجان جاك ديسور الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة «أكور للفنادق» لمناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن منتجع وسبا «جزيرة المرجان»؛ أول فندق تعود ملكيته لمجموعة «منازل» وتديره «أكور للفنادق». ويضم المنتجع الذي يحمل تصنيف الخمس نجوم 299 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن يحظى بموقع متميز ويرسخ مكانته كأفضل منشأة ترفيهية مخصصة للعائلات في الإمارة.

من جانبه، أشاد المهندس عبدالمحسن الحمادي والوفد المرافق بجهود القائمين في مؤسسات حكومة رأس الخيمة، والمساعي الجادة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير التسهيلات والبنى التحتية اللازمة، لافتاً إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة في الفترة الماضية.

حضر اللقاء هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والمهندس عبدالله راشد العبدولي العضو المنتدب لـ شركة «جزيرة المرجان» برأس الخيمة.

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