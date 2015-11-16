حاكم الشارقة يوجّه ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الإسكان بالإمارة، بتوفير مسكن حكومي للزوجة الثانية من الحالات المستحقة، على أن يتم تسجيل المسكن باسمها هي وأبنائها، وذلك حرصاً من سموه على ضمان الاستقرار الأسري لأبنائه المواطنين ومنعاً لحدوث أية نزاعات بين الأسر.

أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان بالشارقة خلال مداخلة مع برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة، ردا على شكوى أحد المواطنين.

وقال الطنيجي إنه ترد إلى الدائرة العديد من الحالات الاجتماعية المحولة من برنامج «مبرة» بعد الاطلاع عليها والتوجيه من سموه والتي تتلخص في وجود مشاكل وخلافات بين الأسرتين من الزوجة الأولى والثانية بسبب المسكن، ولذلك وجه سموه أن يبنى مسكن للزوجة الثانية باسمها هي وأبنائها، حتى لا يتم تسجيل مسنين باسم رب الأسرة، ويسري هذا التوجيه على من يتم التحقق من أحقيتهم في الحصول على هذا المسكن.