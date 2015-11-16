بالصور.. مدير أمن قنا وسكرتير المحافظة يطمئنان على مصابى حادث الطريق الصحراوى

توجه كل من اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، يرافقه اللواء عبد الجواد النجار سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعى، للاطمئنان على حالة المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى الغربى، والذى أسفر عن مصرع وإصابة 21 شخصا.

وكان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد دكتور محسن كمال مأمور مركز شرطة قنا يفيد وقوع حادث تصادم لثلاث سيارات، مما أسفر عن مصرع عواطف سريال شفيق، 45 عاما، وأبنائها هند رفعت روميس 20عاما، عاطف رفعت روميس 34 عاما، مقيمين بسوهاج، ومصطفى محمود، وإصابة 17 آخرين.

وأفاد مصدر أمنى أن معظم الضحايا والمصابين كانوا فى طريقهم لحضور الاحتفالات المقامة بدير مارى جرجس.



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