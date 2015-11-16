مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية مكبرة بمركز طامية

قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم حـمـلة امنية مكبرة بمركز طامية فى إطار حملات اليوم الواحد التي تشنها المديرية بمختلف مراكز المحافظة.

وبدأت الحملة بعمل تمركزات أمنية على منافذ ومخارج مركز طامية وذلك لإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الحملة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 350 كيلوا جرام دقيق بلدى بحوزة المواطن ربيع ح 42 سنة صاحب مخبز سياحى تحررضده المحضر رقم 20712 جنح مركز طامية لسنة 2015 لاداراته نشاط بدون ترخيص وحصوله على حصه مدعمه من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%.

كما تم ضبط 99 كيلو كبده ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل مملوك للمواطن السيد ر 40 سنة مقيم بطاميه تحرر ضده المحضر رقم 20711 جنح طامية لحيازته وعرضه لحوم وكبدة مجمدة غير صالحه للاستهلاك الأدمى وضبط 400 لتر بنزين 80 بحوزة المواطن ربيع ف 33 سنة سائق السيارة رقم 4756 ف ج أ مقيم بطامية تحرر عنها المحضر رقم 20729 جنح طامية لقيامه بتجميع بنزين 80 فى جراكن تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء.

وضبطت الحملة 160 لتر بنزين 80 معبأة بجراكن داخل محل قطع غيار سيارات بمدينة طامية مملوك للمواطن رجب س 40 سنة مقيم بطامية تحرر ضده المحضر رقم 20713 جنح طامية لتجميعه بنزين 80 فى جراكن تمهيدا لبيعه فى السوق السود اء، كما ضبط 300 لتر بنزين 80 بمحل زيوت وشحوم بطامية مملوك للمواطن أحمد س 36 سنة من طاميه تحرر ضده المحضر رقم 20714 لقيامه بتجميع بنزين 80 فى الجراكن تمهيدا لبيعها فى السوق السود اء.

وحررت الحملة عدد 10 قضية عدم الاعلان عن الاسعار و عدم حمل شهادة صحية واستخدام ورق جرائد في لف الماكولات، وضبط 13حكم غرامة تموينية باجمالي يمبلغ 1550جنيه.

وبالنسبة لمخالفات المرور تم سحب عدد 69 رخصة وضبط عدد 19 دراجة بخارية بدون لوحات و2 دراجة بخارية بدون ترخيص، وفي المرافق تم رفع 4 حالات اشغالات وازالة 91 حالة متنوعة و120 حالة تجنيب وتنظيم ببندر طامية.

أما بالنسبة للبحث الجنائي، فقد ضبطت الحملة 3 قضايا سلاح نارى وقضية اتجار في المواد المخدرة و3 قضايا تعاطي و6 قضايا اموال عامة و2 قضايا مصنفات وتنفيذ 5 احكام جنائية و 140 حكم حبس.

وبعد انتهاء الحملة قام اللواء ناصر العبد مدير الأمن بالمرور على مركز شرطة طامية للتأكد من يقظة الخدمات وتحرير المحاضر اللازمه لنتائج الحملة، كما قام مدير الامن بالمرور على الكنائس الانجيلية والكاثوليكية وماري مينا بالفيوم حيث تفقد الخدمات التأمينية وتنبه عليهم باليقظة وشدة الملاحظة.