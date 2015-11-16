ذا فويس: شيرين مستاءة صابر الرباعي ينسحب والمشاهدون يعترضون على النتائج

بدأت الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهات في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، عبر "تويتر" من خلال تغريدة أطلقتها إيميه صياح قالت فيها "بكل صراحة خجلانة. بس رغم الظروف الصعبة والأجواء السائدة، يبقى ذا فويس فسحة أمل وصورة حلوة وحقيقية للعالم العربي". وذلك على خلفية التفجيرات الإرهابية التي حصلت خلال اليومين الماضيين.

إنطلقت المواجهات مع فريق كاظم الساهر، بين تامر نجم وحسام فريد، فاختار تامر للعروض المباشرة، وفيما تحفظ عاصي وصابر عن إختيار إسم محدد بينهما، قالت شيرين "أكيد تامر".

المواجهة الثانية في الحلقة كانت مع فريق شيرين عبد الوهاب، التي إختارت محمود الخطيب وأياد بهاء وعبيدة حنتير للمواجهة من خلال أغنية صابر الرباعي "خلص تارك". صابر وبعد الإنتهاء من أداء المشتركين للأغنية بشكل "تريو" علّق قائلا" الأغنية أغنيتي ومش محتاجة لفزركة" كما فعلتوا، أما فشيرين فعبرت عن إستيائها للأداء الذي قدمه الثلاثي على المسرح لأنهم لم يسمعوا كلامها في التدريب، ولكنها ما لبثت أن إختارت إياد لأنها كما قالت أنها واثقة من إمكاناته، بينما رأت بعض التعليقات على "تويتر" أن إختيارها له، كان من منطلق أنه إبن بلدها.

أما المواجهة الثالثة في الحلقة، والثانية في فريق شيرين فكانت بين محمود عبادة وعبد المجيد إبراهيم وعلي الألفي الذين تواجهوا غناءً لأداء أغنية "طاير يا هوا"، شيرين أرسلت قبلة إلى كاظم بعد تغزل بها قائلا" الاغنية كانت من إختيار السيدة الجميلة شيرين". شيرين وقع إختيارها على المشترك عبد المجيد إبراهيم للإنتقال إلى العروض المباشرة، وفي المقابل وعدت محمود وعلي بأن يغنوا معها لقناة السويس كهدية منها لهما.

المواجهة الرابعة كانت مع فريق صابر الرباعي الذين إختار جاد إبي حيدر وجورج ديخو للمواجهة، وعندما حاول صابر أن يعبر عن وجهة نظره ويشرح السبب الذي يختار أحدهما دون الآخر، قالت له شيرين "إنت بتتكلم مشقلب مش حد بيفهمك حقيقي". وأعلن صابر عن إختياره لـ جاد.

المواجهة الأخيرة في فريق صابر كانت بين محرزية الطويل وولاء الجندي، أثارت جدلاً في الحلقة، لأن المشتركتان تتمتعان بموهبة كبيرة، عبرا عنها من خلال أدائهما بشكل مشترك أغنية أصالة "خانة الذكريات"، مما دفع بـ صابر وشيرين إلى إعلان إنسحابهما تجنباً للإختيار بينهما. عاصي وكاظم أكدا على أيضاً صعوبة الإختيار بينهما، بينما شيرين رفضت التعبير عن رأيها، لأنها رأت "أنهما أكبر من حدّ يمشي"( أن تغادر أحدهما البرنامج)، ثم ما لبثت أن بكت تأثراً، فتدخل كاظم وكفكف دموعها وغازلها وقال "صوتكما أكثر من رائع ويستحق دموع شيرين"، التي أوضحت أن سبب تأثرها يعود إلى مرورها في موقف مشابه وقيل لها "لأ". شذى حسون التي كانت تتابع البرنامج من بيتها علّقت على "تويتر" يا حلو كاظم شلون يدلّل". صابر قال إنه سيختار الصوت الأقرب إليه، لأنه ليس عضو لجنة تحكيم بل فنان، فإختار محرزية ولكنه وعد ولاء الجندي بأنه سينتج له ألبوما كاملا، ويتبناها فنياً. ويبدو أن إختيار المدربين تتدخل فيه، بشكل أو بآخر، جنسية المشترك، فمحرزية تونسية وربما هو حاول ان يفوت على نفسه هجوماً عليه من أبناء بلده، خصوصاً وأن ترحيب المغردين التونسيين بإختياره لها بدأ على "تويتر" منذ اللحظة الاولى، بينما رأى مغردون آخرون أن صابر ظلم ولاء وفضل ولاء على حسابها.

المواجهة الاولى في فريق عاصي الحلاني، جرت بين حسام شامي ويزن رشيد من خلال أغنية "تعا ننسى" للموسيقار ملحم بركات، ولأول مرة في البرنامج، أعلن كاظم مباشرة عن موقفه من مشترك دون آخر، بتفضيله لـ حسام على يزن، فعلق عاصي" أنا رح كون مع خيار كاظم ورح إختار حسام"، وقال لـ يزن"إللي الشرف كون معك بأي شيء تطلبه مني".

المواجهة الثانية في فريق عاصي كانت بين سرية العوض ونيريس بن قاقة. شيرين وصفت نيريس بـ "القنبلة النووية"، وجاء موقفها مطابقاً مع رأي عاصي الذي إختارها للعروض المباشرة.

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