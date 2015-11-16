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نجوى كرم تقع في براثن أنجلينا جولي

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نجوى كرم تقع في براثن أنجلينا جولي نجوى كرم تقع في براثن أنجلينا جولي

الأحد 15-11-2015 17:20

على الرغم من وجودها في السويد لإحياء حفلة غنائية، لم تنس الفنانة اللبنانية نجوى كرم توجيه تحية إلى النجمة العالمية أنجلينا جولي، بسبب ما نسب إليها من مواقف تضامنية مع ضحايا الإنفجارين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس الماضية.

وقالت كرم: "شكراً أنجلينا جولي إنك إنت حاسة إنو نحن بخريطة العالم.. والله يرحم كل الشهداء".

وتبين لاحقاً أن هذا الحساب هو ليس الحساب الرسمي للنجمة جولي، وانه حسب ما يعرّف عنه أصحابه، هو صفحة أنشأها محبي أنجلينا لمتابعة ما تصرّح به في المقابلات، وهي لا تديره أو تكتب عليه شخصياً.

يشار إلى أن تصريحات أنجلينا تداولها الإعلام العربي على نطاق واسع، ولم يتحقق إلا قلة عما إذا كان الحساب رسمياً أم لا.

وبالعودة إلى نجوى، فقد أحيت مساء أمس حفلاً ناجحاً في السويد، حضرها عدد كبير من أصحاب الجالية اللبنانية والعربية المقيمة هناك.

 

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