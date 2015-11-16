وفاة سعيد طرابيك قبل أن يرى مولوده الجديد

توفي الفنان سعيد طرابيك بعد أزمة مرضية مرت به في القلب وأجرى عمليه جراحية ناجحة بتركيب دعامة في القلب وكان ينتظر تركيب دعامة اخرى لكن القدر لم يمهله.

وكان سعيد قد تزوج قبل ثلاثة شهور من الوجة الجديد سارة طارق، ولاقى زواجهم ردود أفعال متباينة نظراً لفارق السن الكبير بينهما حيث وصل الى أربعين عاماً ولكن كانت سارة دوماً تعلن أن هذا الفارق لا تشعر به وكانت تعيش طبقاً لما تنقله بنفسها على فيس بوك معه قصة حب كبيرة وكانت تحمل جنيناً منه في شهرها الثالث إلا أن القدر أحال دون أن يراه طرابيك.

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