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ما حقيقة تصريح Angelina Jolie الناري عن ضحايا بيروت؟

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الأحد 15-11-2015 18:41

تصدرت النجمة العالمية Angelina Jolie صفحات مواقع التواصل الإجتماعي كافة، بعد التصريح الذي نسب إليها وأدانت فيه حديث الجميع عن الإعتداء الشرس الذي طال العاصمة الفرنسية باريس، ونسيان ما حصل في لبنان، مؤكدة أنها تتمنى السلام والهدوء وتصلي للدولتين.

هذا التعليق تم تداوله بشكل واسع النطاق، وحاز على ملايين التعليقات، من دون التأكد عما إذا كان الحساب هو بالفعل الحساب الرسمي لـ Jolie.

وقد تبين أن حساب الفيس بوك لا يعود لـ Angelina، بل هو حساب غير رسمي أنشأه جمهور هذه النجمة العالمية.

 

 

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