لو مصمم تلبسها.. 5 تعليمات ضرورى تعرفها قبل ارتداء العدسات اللاصقة

يلجأ كثير من الأشخاص لاستخدام العدسات اللاصقة لعدة أسباب، منها ضعف الإبصار وعدم الرغبة فى ارتداء نظارة طبيبة، كما تفضل كثير من الفتيات ارتداء العدسات اللاصقة الملونة بهدف الزينة وكأحد طرق التجميل.

وحول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى، أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، يفضل كثير من المرضى المصابين بعيوب الإبصار مثل قصر أو طول النظر أو الاستجماتيزم ارتداء العدسات اللاصقة بدلا من النظارة الطبية لأسباب تتعلق بجمال المظهر.

واستكمل د. النحرواى قائلا: يجب على الشخص الذى يرتدى العدسات اللاصقة بصفة مستمرة ضرورة معرفة الإرشادات الخاصة باستخدام العدسات اللاصقة، ومنها:

>1)مدة صلاحية العدسات اللاصقة.

>2)كيفية ارتداء العدسات اللاصقة بطريقة سليمة.

>3)معرفة الطريقة الصحية لخلع العدسات اللاصقة لتجنب إصابة العين بالالتهابات أو جرح بالعين.

>4) معرفة كيفية حفظ العدسات اللاصقة بطريقة سليمة.

>5)أهمية استخدام محلول العدسات اللاصقة لتنظيف العدسات اللاصقة للتخلص من البكتيريا والميكروبات، وتجنب انتقالها إلى العين.

ولذلك ينصح د.النحراوى بضرورة الاهتمام بتطبيق التعليمات التى يشرحها الطبيب قبل ارتداء العدسات اللاصقة، لتفادى تعرض العين لبعض المشاكل الصحية.