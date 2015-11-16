بالفيديو والصور.. ضبط متهمين بحوزتهما 184 طربة حشيش بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط متهمين بحوزتهما 184 طربة حشيش وزنت حوالى 48 كيلوجرامًا، وذلك عقب ورود معلومات بترددهما على مدينة الحمام بالساحل الشمالى، لممارسة نشاطهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا مساء اليوم، الأحد، بضبط "توفيق.ع.ا"، (39 سنة)، سائق، مقيم الرمل، مطروح، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات الحمام والمقضى فيها بالسجن لمدة 3 سنوات، وبصحبته "عبد الحى.ع.ا"، (27 سنة)، مقيم بذات العنوان، عقب ورود معلومات بترددهما على مدينة الحمام لمزاولة نشاطهما الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين بكمين أعد لهما بطريق العُمًّيد بدائرة قسم شرطة الحمام، أثناء استقلالهما السيارة رقم 7315 ج هـ ر ماركة لانسر قيادة الأول وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها على 184 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 46 كيلو جرامًا.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، تحرر المحضر اللازم جنايات الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.



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