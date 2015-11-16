أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش للاتجار بأسيوط

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش للاتجار بأسيوط ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش للاتجار بأسيوط
تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، من ضبط عاطل يتاجر فى المواد المخدرة وبحوزته نصف كيلو حشيش فى منطقة الوليدية بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز قسم ثان أسيوط يفيد ضبط "ع.م.م" 31 سنة عاطل ومقيم الوليدية ــ دائرة قسم ثان وبحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 1130 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الهاتف المحمول للترويج لبضاعته، وتم تحرير محضر الضبط اللازم، وجارى اتخاذ كل الإجراءات حيال المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365