ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش للاتجار بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، من ضبط عاطل يتاجر فى المواد المخدرة وبحوزته نصف كيلو حشيش فى منطقة الوليدية بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز قسم ثان أسيوط يفيد ضبط "ع.م.م" 31 سنة عاطل ومقيم الوليدية ــ دائرة قسم ثان وبحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 1130 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الهاتف المحمول للترويج لبضاعته، وتم تحرير محضر الضبط اللازم، وجارى اتخاذ كل الإجراءات حيال المتهم.