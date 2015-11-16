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حبس ربة منزل بالبحيرة قتلت زوجها لاعتزامه الزواج من أخرى 4 أيام

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حبس ربة منزل بالبحيرة قتلت زوجها لاعتزامه الزواج من أخرى 4 أيام حبس ربة منزل بالبحيرة قتلت زوجها لاعتزامه الزواج من أخرى 4 أيام
قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس "نعمة.ح.غ" 41 سنة ربة منزل لاتهامها بالتعدى بالضرب على زوجها حتى الموت لخلافات عائلية لاعتزام المجنى عليه الزواج من أخرى بمساعدة نجلها جمعة "عامل زراعى" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية باغوص التابعة لمدينة أبو حمص بالبحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث تجرد شاب ووالدته من كل معانى المشاعر الإنسانية، وعاقبا الأب عامل زراعى فى العقد الخامس من العمر على اعتزامه الزواج من أخرى بالتعدى عليه بالضرب بالشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أبو حمص العام أثناء عمل تقرير طبى بإصاباته.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالواقعة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والرائد هيثم رشوان رئيس مباحث أبو حمص، لسرعة كشف غموض الحادث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

وتوصلت التحريات الأولية إلى وصول "يسرى.ج.ع.ج" 50 سنة، عامل زراعى إلى مستشفى أبو حمص العام مصابا بكسر بالجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وكشفت التحريات عن قيام "نعمة.ح.غ" 41 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه ونجله جمعة "عامل زراعى" بالتعدى بالضرب على المجنى عليه لخلافات عائلية لاعتزام المجنى عليه الزواج من أخرى.

وتمكن العميد حازم حسن وكيل المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13713 إدارى مركز أبو حمص باشر التحقيقات المستشار أحمد السترى رئيس نيابة أبو حمص.

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