أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مخزن غير مرخص بداخله 623 ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة بالقاهرة

Google+ Print
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 623 ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة بالقاهرة ضبط مخزن غير مرخص بداخله 623 ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة بالقاهرة
نجح رجال مباحث بالقاهرة فى ضبط مخزن تابع لشركة مستحضرات تجميل لحيازته 623 ألف عبوة تجميل و4800 قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا.

وكانت معلومات لشرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مخزن غير مرخص تابع لشركة "شهير" لمستحضرات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة جمركيا والمغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات العالمية "أكس، بيرت، مزيل عرق".

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط و4800 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات أنسولين، شريط اختبار حمل" غير مسجل بوزارة الصحة مجهولة المصدر، و623 ألفا و824 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات، برفانات، شامبو" مهربة جمركيا، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع