ضبط مخزن غير مرخص بداخله 623 ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة بالقاهرة

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة فى ضبط مخزن تابع لشركة مستحضرات تجميل لحيازته 623 ألف عبوة تجميل و4800 قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا.

وكانت معلومات لشرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مخزن غير مرخص تابع لشركة "شهير" لمستحضرات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة جمركيا والمغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات العالمية "أكس، بيرت، مزيل عرق".

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط و4800 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات أنسولين، شريط اختبار حمل" غير مسجل بوزارة الصحة مجهولة المصدر، و623 ألفا و824 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات، برفانات، شامبو" مهربة جمركيا، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة.