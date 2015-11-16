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الأهلي: هذا هو موقفنا من التفاوض مع السولية وعمرو طارق

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الأهلي: هذا هو موقفنا من التفاوض مع السولية وعمرو طارق الأهلي: هذا هو موقفنا من التفاوض مع السولية وعمرو طارق

عقب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي على تطورات تفاوض ناديه مع عمرو السولية وعمرو طارق لضمهما في يناير.

ورد زيزو عبر قناة صدى البلد "الحديث عن ضم السولية وعمرو طارق غير مطروح في الوقت الحالي، بل نناقش كل ملف في توقيته المناسب".

وأضاف "الوقت حاليًا غير مناسب للحديث عن ضم لاعبين جدد، فهناك بعض اللاعبين لم تشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية".

ويلعب السولية حاليًا بنادي الشعب الإماراتي بعد رحيله عن الإسماعيلي، بينما انتقل عمرو طارق مطلع الموسم الجاري من الجونة إلى ريال بيتيس الإسباني.

وأشار زيزو إلى أنه غير قلق على مسيرة الأهلي في الدوري، قائلاً إن الخسارة أمام المقاصة هي جزء من كرة القدم.

وأتم "بطولة الدوري عادة ما تذهب لصاحب النفس الطويل، ورصيد الأهلي من الفوز بهذه المسابقة يؤكد ذلك".

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