عبد الحفيظ: لم نتمم الاتفاق حول معسكر الإمارت.. وفي الجول يكشف شروط الأهلي

هل أتم الأهلي اتفاقه مع شركة (تلي سيرف) لخوض معسكر في الإمارات؟ الإجابة هي لا حسبما أكد سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com.

وكان من المقرر أن يبدأ الأهلي معسكرا يوم 23 نوفمبر في الإمارات. قبل أن يتغير الموعد مرتين ويتم الاستقرار على تاريخ 27 نوفمبر ويمتد حتى 7 ديسمبر المقبل.

ولكن على الرغم من اقتراب موعد المعسكر إلا أن الأهلي لم يستقر على الشركة التي ستنظم المعسكر حتى الآن.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لم نتفق حتى الآن مع شركة تلي سيرف".

وأضاف "ندرس الآن عرضين من شركتين لتنظيم المعسكر. وسنستقر على الأفضل للفريق".

الشروط

ويريد الأهلي مبلغ 100 ألف دولار من شركة (تلي سيرف) إلى جانب تحمل الشركة قيمة تذاكر طيران البعثة.

بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة وتنظيم مباراتين وديتين للفريق حسبما علم FilGoal.com.

في مقابل ذلك تحصل الشركة على حقوق بث المباراتين مع الجانب التسويقي والإعلاني الخاص خارج وداخل الملعب.