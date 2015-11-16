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عبد الحفيظ لـ في الجول: الأهلي لا يقدر على إعادة نيدفيد في يناير

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عبد الحفيظ لـ في الجول: الأهلي لا يقدر على إعادة نيدفيد في يناير عبد الحفيظ لـ في الجول: الأهلي لا يقدر على إعادة نيدفيد في يناير

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عدم قدرة النادي على إعادة كريم نيدفيد لاعب وادي دجلة في يناير.

كريم نيدفيد الذي خاض الموسم الماضي معارا مع حرس الحدود قبل أن ينتقل لوادي دجلة هذا الموسم على سبيل الإعارة قدم مستويات طيبة خلال المباريات الخمس الافتتاحية من الدوري المصري.

وكان محمد عبد العظيم "عظيمة" قد أكد في وقت سابق إن نيدفيد نال إعجاب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال متابعته للاعب. (طالع التفاصيل).

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com عن نيدفيد قائلا: "الأهلي لن يقدر على إعادة نيدفيد في يناير المقبل".

وأضاف "عقد إعارة اللاعب لمدة سنة ولذلك الفريق لن يقدر على إعادته".

ويتبقى للأهلي مقعد شاغر في قائمته لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.

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