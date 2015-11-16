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"الأرثوذكسية" تحتفل بعيد تكريس أول كنيسة للقديس مارجرجس الرومانى

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"الأرثوذكسية" تحتفل بعيد تكريس أول كنيسة للقديس مارجرجس الرومانى "الأرثوذكسية" تحتفل بعيد تكريس أول كنيسة للقديس مارجرجس الرومانى
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الأحد، بعيد أمير الشهداء مار جرجس الرومانى، حيث تحتفل الكنيسة فى شهر نوفمبر بعيد تكريس أول كنيسة باسمه فى فلسطين فى 16 نوفمبر.

ونظمت الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، نهضة روحية استمرت لمدة أسبوع بدأت يوم 6 نوفمبر، وتستمر حتى 17 نوفمبر فى كل الكنائس التى تحمل اسم القديس مارجرجس بالإسكندرية.

وشهدت كنيسة القديس مارجرجس الرومانى بمنطقة غيط العنب إقبالا كبيرا من الأقباط مساء اليوم احتفالا بالقديس، والذين أقبلوا على الاحتفال خوفا من هطول الأمطار غدا فى ليلة العيد.

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