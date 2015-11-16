فاطمة ناعوت: «المال» و«الدين» السياسيان لم يعد لهما تأثير في الانتخابات

قالت فاطمة ناعوم، الكاتبة، و مرشحة حزب المصريين الأحرار، بالانتخابات البرلمانية في دائرة مصر الجديدة، إن المال السياسي لم يعد له سلطان في الانتخابات ،ولم يعد له تأثير في التصويت مثلما أصبح الدين السياسي لم يعد لها مكان.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج ‘‘البرلمان’’ الذي يقدمه الإعلامي ‘‘نصر القفاص’’ على فضائية ‘‘أون تي في’’، أن الشعب لديه من الوعي للتفرقة بين المرشحين الذين يؤثرون على إرادتهم بالمال السياسي أو الشعارات الدينية.

وحول إجراءات التقاضي الخاصة بتغيير صفتها كمرشحة لحزب المصريين الأحرار بدلًا من حزب الوفد، أكدت أنها لم تكن يومًا عضوًا في حزب الوفد في يوم من الأيام، وأنها طلبت تغيير صفتي كمرشحة ضمن المصريين الأحرار.