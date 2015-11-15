وزير البترول يعود من عمان بعد توقيع مذكرة تفاهم

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قادمًا من عمان بعد زيارة استغرقت يومًا واحد، التقى خلالها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، ووقع معهما مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي بين الدول الثلاث.

وأكد الملا خلال زيارته أنه تم الاتفاق على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تزويد الأردن ومصر بفائض الزيت الخام والغاز الطبيعي العراقي، فضلًا عن تصدير الغاز العراقي عبر الأردن ومصر من خلال خط الغاز العربي، كما تم الاتفاق على دراسة الآلية المناسبة لتصدير الزيت الخام العراقي لكل من مصر والأردن من خلال تنفيذ مشروع خط أنابيب من الحديثة إلى العقبة.

كما افتتح الوزراء الثلاثة المقر الجديد لمجمع شركات البترول المصرية فجر وإنبى وجاسكو وبتروجت.