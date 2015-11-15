«الإسكان»: تغطية صرف القرى خلال عامين.. وتسليم ٨٠ ألف وحدة سكنية نهاية العام

قال وزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفي مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات الحكومة لوضع حلول عاجلة لأزمة الأمطار والسيول.

> وأضاف مدبولي، في تصريحات لبرنامج «البرلمان» المذاع عبر شاشة «أون تي في» الفضائية، أن الرئيس اطمئن علي حجم العمل بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لمواجهة موجة الأمطار الجديدة وإجراءات رفع كفاءة المصارف هناك.

وقال إن الوزارة قامت بتحديد مناطق تجمع الأمطار خاصة في الإنفاق وإقيمت مشروعاتٍ عاجلة بها لتصريف المياه، حيث جرى الانتهاء من بعضها والجزء المتبقي ستنتهي خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه جرى استعراض خطة الحكومة التي ستعرض على البرلمان للتعامل مع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من مشاريع الصرف بكافة مدن الجمهورية خلال عامين ونصف، والأهم رفع تغطية شبكة الصرف الصحي للقرى خلال هذه المدة من ١٥٪‏ إلي ٥٠٪‏.

وأشار إلي أن مشاريع الصرف المقصودة محددة من قبل ومعلنة منذ سنوات ومنها الذي توقف من فترة، حيث جرى توفير التمويل اللازم لها من خلال قروض ومنح من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة أمامها تحديات كبيرة، ولكن يجب أن يشعر المواطن بتحسن حقيقي في الخدمات وأن كل قرش يصرف في المشروعات التي تنفذها الحكومة يذهب لمستحقيه.

وقال إن هناك جهات رقابية كتيرة تراقب تنفيذ المشروعات والتأكد من جودتها وسلامتها. وحول مشاريع الإسكان الجديدة أشار الوزير إلى أنه سيجري تسليم باقي وحدات الـ٨٠ ألف وحدة سكنية في مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.