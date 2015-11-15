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صورة - بيسيرو يزور متجر الأهلي الرسمي

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صورة - بيسيرو يزور متجر الأهلي الرسمي صورة - بيسيرو يزور متجر الأهلي الرسمي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر جديد أخبار إصابة مهاجم والزمالك باسم مرسي.

باسم مرسي أصيب بكدمة في كاحل القدم خلال خسارة مصر أمام تشاد بهدف من دون رد في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم.

وتحدث مدرب المنتخب في وقت سابق إن الجهاز الفني سيقف على حالة الإصابات قبل تحديد البدائل.

وقال طبيب المنتخب أبو العلا لـFilGoal.com: "باسم مرسي لديه فرصة للحاق بلقاء مصر وتشاد".

وأضاف "اللاعب خاض مران يوم الأحد بشكل فردي والآن أصبح لديه فرصة بالتواجد في المباراة".

وأتم "الإصابة كانت عبارة عن كدمة في الكاحل"

ويحتاج المنتخب المصري للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل على حساب تشاد إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

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