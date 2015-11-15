مباحث التموين: أحكمنا الرقابة على السوق وخفض أسعار السلع بنسبة 30%

قال العميد خالد فوزى، وكيل أول إدارة التحريات بالإدارة العامة لمباحث التموين ، إن الإدارة استطاعت إحكام الرقابة على السوق بصورة كبيرة فى ضبط الأسعار والغش التجارى، مضيفا أن مباحث التموين قامت بتغيير منظومة العمل ووضعت استراتيجية جديدة لمجابهة السوق السوداء وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطن، لافتا إلى أن الإدارة أبرمت اتفاقا مع كبرى المحال التجارية لخفض أسعار السلع الاستراتيجية المهمة بنسبة 30%.

وأضاف "فوزى" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن منظومة العمل داخل الإدارة الأن تعمل على التنبؤ مبكرا بالسلع التى من الممكن أن يحدث فيها أزمة وتشح من السوق بقصد رفع سعرها من قبل بعض التجار، بالإضافة إلى العمل على توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة ومراقبة السوق جيدا حتى لا يتمكن تجار السوق السوداء من التحكم فى السلع.

وتابع فوزى، أن الإدارة قامت بعقد عدة اجتماعات مع مديرى كبرى سلاسل المحال التجارية فى مصر من أجل العمل على تخفيض الأسعار ووضع خطة مستقبلية تهدف لحماية المستهلك من التعرض للغش التجارى واستغلال بعض التجار برفع أسعار السلع الأساسية، موضحا أنه تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسبة 30% فى السلع الاستراتيجية المهمة "الزيت، السكر، الأرز، الشاى، الدواجن، اللحوم".

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