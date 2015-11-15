أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مباحث التموين: أحكمنا الرقابة على السوق وخفض أسعار السلع بنسبة 30%

Google+ Print
مباحث التموين: أحكمنا الرقابة على السوق وخفض أسعار السلع بنسبة 30% مباحث التموين: أحكمنا الرقابة على السوق وخفض أسعار السلع بنسبة 30%
قال العميد خالد فوزى، وكيل أول إدارة التحريات بالإدارة العامة لمباحث ، إن الإدارة استطاعت إحكام الرقابة على السوق بصورة كبيرة فى ضبط الأسعار والغش التجارى، مضيفا أن مباحث التموين قامت بتغيير منظومة العمل ووضعت استراتيجية جديدة لمجابهة السوق السوداء وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطن، لافتا إلى أن الإدارة أبرمت اتفاقا مع كبرى المحال التجارية لخفض السلع الاستراتيجية المهمة بنسبة 30%.

وأضاف "فوزى" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن منظومة العمل داخل الإدارة الأن تعمل على التنبؤ مبكرا بالسلع التى من الممكن أن يحدث فيها أزمة وتشح من السوق بقصد رفع سعرها من قبل بعض التجار، بالإضافة إلى العمل على توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة ومراقبة السوق جيدا حتى لا يتمكن تجار السوق السوداء من التحكم فى السلع.

وتابع فوزى، أن الإدارة قامت بعقد عدة اجتماعات مع مديرى كبرى سلاسل المحال التجارية فى من أجل العمل على تخفيض الأسعار ووضع خطة مستقبلية تهدف لحماية المستهلك من التعرض للغش التجارى واستغلال بعض التجار برفع أسعار السلع الأساسية، موضحا أنه تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسبة 30% فى السلع الاستراتيجية المهمة "الزيت، السكر، الأرز، الشاى، الدواجن، اللحوم".


>- الأجهزة الرقابية تلاحق المتلاعبين فى المنتجات المهربة جمركيا والأغذية الفاسدة.. مباحث التموين:إنتاج ملح طعام فاسد بمنتجات محظورة وتصادر 218طنا بالصف..وضبط 6ملايين قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي