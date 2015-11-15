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قنصل مصر بفرنسا: مقتل مصرى فى الهجمات الإرهابية بباريس

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قنصل مصر بفرنسا: مقتل مصرى فى الهجمات الإرهابية بباريس قنصل مصر بفرنسا: مقتل مصرى فى الهجمات الإرهابية بباريس
قال سيريناد جميل، القنصل المصر العام فى باريس، إن مواطنًا مصريًا يدعى "صلاح عماد الجبالى"، لقى مصرعه نتيجة الهجمات الإرهابية فى باريس الجمعة الماضية.

وأضافت "جميل" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى " الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، اليوم الأحد، أنه لا توجد أى معلومات تشير إلى تورط مصريين فى الهجمات الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن مئات القتلى والمصابين.


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