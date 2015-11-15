وزير الصناعة: انتهاء مشكلة الطاقة.. وكافة المصانع تعمل بكل قوتها

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى أول ظهور تليفزيونى، انتهاء مشكلة الطاقة وأن كل المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وقال الوزير، فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، إنه كانت هناك مشكلة فى الطاقة، خاصة الغاز، مما أثر على الصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمدة والأسمنت، ولكن منذ أول أكتوبر وكل التأكيدات من وزير البترول أن مشكلة الغاز انتهت وكل المصانع تعمل بطاقة كاملة، إلا أن بعض المصانع التى تقوم بإجراء صيانة دورية، والغاز موجود ومتوفر لكل المصانع.. ومشكلة الغاز انتهت".

وأوضح الوزير، أن الصناع محقون فى شكاواهم بشأن مشكلات أزمة الدولار والتسهيلات ورؤية الدولة والحكومة للصناعة، لافتا إلى أن هذه المشكلات مرتبطة بالاضطرابات السياسية بالدول المحيطة التى تعد أسواقا كبيرة للتصدير والتى تمثل 13% من الصادرات المصرية، بجانب المشكلات الداخلية من عجز الموازنة، والميزان التجارى، والمشكلات الصناعية الخاصة، بالإضافة للعبء العالى على المصنعين، بجانب خفض الصين لعملتها المحلية، مما أثر سلبًا على الصادرات المصرية.

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