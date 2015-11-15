صور| على أضواء الشموع.. وزيرا السياحة والآثار يتضامنون مع فرنسا ولبنان وروسيا

المراسل: عمر جمال

عبر الدكنور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن حزنه من الهجمات الإرهابية الغاشمة التي اجتاحت دولتي لبنان وفرنسا، معلنا تضامن الشعب المصري مع الشعبين اللبناني والفرنسي عقب الهجمات الأخيرة، كما قدم خالص التعازي للشعب الروسي بعد حادث الطائرة المنكوبة.

وشدد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، خلال الوقفة التضامنية التي أقيمت اليوم الأحد، أمام الأهرامات، علي تضامنه مع أهالي ضحايا الذين سقطوا من الدول الثلاثة.

وتزينت الأهرامات الثلاثة، بأضواء أعلام الثلاث دول روسيا وفرنسا ولبنان كما كتب على لهرم “تضامنا مع روسيا و فرنسا و لبنان ضد الإرهاب”.