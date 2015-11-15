مصدر أمنى: ضحايا "صحراوى قنا" كانوا فى طريقهم إلى احتفالات دير مارى جرجس

صرح مصدر أمنى مسئول، أن التحريات الأولية أفادت بأن معظم ضحايا ومصابى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا كانوا فى طريقهم لحضور الاحتفالات المقامة بدير مارى جرجس.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين على خلفية تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة، التابعه لمركز قنا بطريق دير مارى جرجس.

وتم نقل الضحايا والمصابين ما بين مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعى، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بقنا.

- مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بقنا

- ارتفاع ضحايا تصادم 3 سيارات بالطريق الغربى فى قنا إلى 4 قتلى و 14 مصابا

- ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث الطريق الصحراوى الغربى بقنا

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