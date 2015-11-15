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بالفيديو طريق المونديال - إيفونا يسجل هدفا ويهدر ركلة ترجيح.. الجابون تزيح موزمبيق

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بالفيديو طريق المونديال - إيفونا يسجل هدفا ويهدر ركلة ترجيح.. الجابون تزيح موزمبيق بالفيديو طريق المونديال - إيفونا يسجل هدفا ويهدر ركلة ترجيح.. الجابون تزيح موزمبيق

تأهلت الجابون للمرحلة الثالثة ودور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بعد تغلبها على موزمبيق بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

واستضافت الجابون منافستها موزمبيق يوم السبت بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ونجح منتخب الجابون في الفوز بهدف دون رد سجله ماليك إيفونا مهاجم الأهلي في الدقيقة الثانية بطريقة رائعة.

واضطر الفريقان للجوء لشوطين إضافيين عقب تعادلهما في مجموع المباراتين.

واستطاع إيفونا تسجيل هدفا ثانيا في الشوط الرابع لكن تم إلغائه بداعي التسلل على المهاجم الجابوني.

ولجأ الفريقان بعد ذلك لركلات الترجيح عقب نهاية الأشواط الإضافية بهدف دون رد.

وأهدر إيفونا ركلة الترجيح التي قام بتسديدها، لكن نجحت الجابون في نهاية المطاف في الفوز بنتيجة 4-3.

شاهد الهدف

شاهد ركلة الترجيح المهدرة

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فيديو اليوم السابع

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