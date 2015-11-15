استياء أولياء الأمور بسوهاج لتأخر وصول الكتب المدرسية بعدد من المعاهد الأزهرية‎

أبدى عدد من أولياء الأمور في محافظة سوهاج حالة من الاستياء من المعاهد الأزهرية بسبب عدم وصول بعض الكتب الدراسية أو تسليمها بعدد من المعاهد الأزهرية للطلاب حتى الآن، بالإضافة إلى عدم تسليم الكتب الجديد بعد تطوير بعض المناهج للطلاب والطالبات المعيدين بالصف الثالث الثانوي الأزهري؛ لتحسين المجموع.

وقال أولياء الأمور، أن عدم الإلتزام بوصول الكتب في موعدها دفعهم للاعتماد بشكل أساسي على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية التي تكلف الأسر السوهاجية الكثير في ظل المستوى الاقتصادي المتوسط والبسيط لقطاع عريض من الأسر.